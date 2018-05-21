نافاس محذرًا صلاح: لدينا أقوي دفاع في العالم

قال الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، إنه "من الجميل لعب ثالث نهائي على التوالي لدوري الأبطال"، إذ سيواجه فريقه السبت المقبل، ليفربول، على ملعب كييف الأوليمبي.

وقال نافاس في مقابلة تلفزيونية "نود الاستمتاع بكتابة هذا التاريخ الطويل"، مشيرًا إلى "خبرة الفريق في هذه المواجهات"، وأضاف "لا نشعر بالاسترخاء، لكنه ليس وضعًا جديدًا".

وأكد على مفاتيح الفوز في اللقاء، و"أهمية الوصول بأفضل شكل ممكن للنهائي".

وامتدح لاعبي "الريدز"، مؤكدًا أن "لديهم لاعبون يمكنهم أن يصنعوا الفارق". وأضاف "لكن لدينا أفضل دفاع في العالم، وأثق في رفاقي بشكل تام".

وبشأن الأداء الشخصي، قال كيلور نافاس "أمام بايرن ميونخ خرجت سعيدًا على المستوى الشخصي، وكان جهدًا كبيرًا للمجموعة، لذلك خرجنا بنتيجة جيدة. لقد كانت من المباريات التي يحلم بها الفرد، وكانت مؤثرة".

وعن مونديال روسيا، قال إنه "تحدٍ كبير لكوستاريكا. لن يكون سهلاً، لكننا سنحاول أن نجتهد بأقصى درجة لمحاولة الوصول إلى أبعد ما يمكن".

ومزح الحارس المدريدي حول النهائي الذي ينتظره في المونديال، قائلاً: "إسبانيا وكوستاريكا في النهائي".