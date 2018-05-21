قطريليكس يكشف لعبة "الحمدين" لتجنيد العميلة داليا مجاهد من داخل البيت الأبيض

نشر حساب قطريليكس المنصة الإعلامية المتخصصة في نشر فضائح قطر، مقطع فيديو بعنوان "داليا مجاهد.. أفعى قطر الأمريكية"، يكشف لعبة تنظيم الحمدين لتجنيد العميلة داليا مجاهد واستغلالها في اختراق البيت الأبيض.

وكشف قطريليكس أن تنظيم الحمدين تبنى مشروع الإخوان لتدمير المنطقة، وتولى تقديم الدعم لعناصر التنظيم الظلامي للتواجد أمريكيا، واستخدم الإخوانية داليا مجاهد لاختراق البيت الأبيض.

وتتولى مجاهد رئاسة معهد الدراسات السياسية والتفاهم الاجتماعي، الذي حولته إلى بوق رسمي للدفاع عن تمويل قطر للإرهاب.

وأضاف قطريليكس أن الأمريكية من أصول مصرية داليا مجاهد انتصرت لعقيدتها الإخوانية، فوالدها السيد مجاهد من قيادات القطبية ومؤمن بتكفير المسلمين.

وأوضح أن مجاهد تعمدت إخفاء اسم والدها لطمس تاريخ عائلتها الإخواني، وانقلبت على القاهرة خدمة للتمويل القطري لتخريب المنطقة، كما تدخلت مجاهد للإفراج عن الإرهابي عمر عبد الرحمن من سجون واشنطن

وقدمت قطر داليا مجاهد لواشنطن فتولت منصب مستشار الرئيس الأمريكي، واستخدمت المال القطري للتقرب من إدارة باراك أوباما، وتحولت إلى متحدث باسم مشروع الإخوان والحمدين في واشنطن .

واقنعت مجاهد أوباما بالتحالف القذر مع قطر لتفكيك المنطقة العربية، فرفضت النخب الأمريكية التعامل مع داعية الإخوان، وقطع معهد "غالوب الدولي" علاقته بها وحذف بيانتها من موقعه، كما قطعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقتها بالأفعى الإخوانية.