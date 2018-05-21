مؤلف "رحيم" يرد على انتقاد برلمانية لمشاهد القتل.. والحلقات المقبلة تشهد شقلبظات
الإثنين 21/مايو/2018 - 04:16 م
صلاح حسن
رد محمد إسماعيل، مؤلف مسلسل "رحيم"، على انتقاد النائبة أنيسة حسونة والتي كتبت تغريدة تستنكر فيها احتواء المسلسل على مشاهد القتل في إشارة منها للحلقة الرابعة، قائلا: "إننا كفريق العمل حرصنا على كتابة تنويه ينصح بعدم المشاهدة لما هو أقل من سن 15".
وعن توقعات المتابعين بوقوع خيانة من جانب محمد رياض والذي يجسد شخصية (حلمي)، صديق ياسر جلال في المسلسل، رد قائلا: "الحلقات المقبلة تشهد شقلبظات، وتوقعوا أي حاجة من أي حد في المسلسل".
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