اليوم الخامس من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

*الفصل الثالث: الوجه وفراسة الأعضاء...





*الذقن والمخيخ:

الذقن توجد فى الفك السفلى والذى يقابل المخيخ فى مؤخرة الدماغ ،والمخيخ مسئول عن الإرادة ومشاعر الحب والإتزان ، عادةً من تكون لديهم أمراض عقلية تكون ذقونهم ضامرة أو مشوهة ، وفى الذقن بروزان ، البروز الأمامى للذقن ، والبروز الخلفى وهى منطقة ماتحت الأذنين وبروز الذقن الأمامية تعنى شدة الحب وبروز الذقن الخلفية تعنى قوة الإرادة والتصميم وتكون موجودة فى الرياضيين ورجال الأعمال ومن لديهم الحس التنافسى وربّات البيوت قويّات الشخصيّة.





*تقسم الذقون ذات البروز الأمامى لخمسة أنواع : الذقن المحددة ، الذقن المزدوجة ، الذقن المربعة الضيقة ، الذقن المربعة الواسعة ، الذقن المستديرة الواسعة.





1- الذقن المحددة: البارزة للأمام تدل على شدة الحب والرغبة فى النهل من متع الحياة وهذا الشكل اكثر شيوعاً فى النساء عنه فى الرجال.





2- الذقن المزدوجة: وكأن له ذقنان (مثل ذقن الممثل روجر مور) هى اكثر شيوعاً فى الر جال عنها فى النساء وصاحبها يكون جريئاً فى طلب الحب ولايعرف الحب الأفلاطونى أو الحب من طرف واحد ، الحفرة أو النقرة فى الذقن لاتدخل ضمن هذا النوع.





3- الذقن المربعة الضيقة: تكون قاعدة الذقن خط مستقيم لكنه قصير، أصحابها يميلون لفعل الخير والإحسان للفقراء والأيتام والحيوانات ، إن كانت فى المرأة فربما تزوجت رجلا أدنى منها فى المنزلة الإجتماعية أو المالية ولاتلتفت لهذا الفارق طالما أحبته.





4- الذقن المربعة الواسعة: الخط المستقيم قاعدة الذقن نفس الحالة السابقة لكنه أطول وصاحبها يكون فى حبه مستغرقاً بشدة وصاحب خيال خصب فى التأليف القصصى والشعر والفنون وماشابه.





5- الذقن المستديرة الواسعة: يتمتع صابها بالوفاء للحبيب مهما أساء الحبيب بتصرفات خاطئة ، من الصعب أن يحب شخصاً آخر والمعنى أنه ليس هوائياً لكنه يميل إلى زوج/زوجة واحدة فقط طوال عمره.







