تعرف على رأي ياسر جلال في برنامج شقيقه "رامز تحت الصفر"

قال الفنان ياسر جلال، إن شقيقه رامز جلال، يعد أخيه الوحيد ويحبه كثيرًا، مضيفًا

خلال لقائه مع قناة "العربية" أ

نه قليل الظهور في البرامج بشكل عام، لكنه لا يعلم ماذا سيفعل حول

إمكانية حلوله ضيفًا في إحدى حلقات برنامج "رامز تحت الصفر" من عدمه.