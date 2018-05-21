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تعرف على رأي ياسر جلال في برنامج شقيقه "رامز تحت الصفر"

الإثنين 21/مايو/2018 - 04:08 م
تعرف على رأي ياسر جلال في برنامج شقيقه رامز تحت الصفر
ياسر جلال
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صلاح حسن
 
قال الفنان ياسر جلال، إن شقيقه رامز جلال، يعد أخيه الوحيد ويحبه كثيرًا، مضيفًا خلال لقائه مع قناة "العربية" أنه قليل الظهور في البرامج بشكل عام، لكنه لا يعلم ماذا سيفعل حول إمكانية حلوله ضيفًا في إحدى حلقات برنامج "رامز تحت الصفر" من عدمه.

وأشار إلى أن رامز، يروي له فكرة البرنامج من البداية، لكن بدون تفاصيل كاملة، مضيفا أنه يحرص دائما على عدم الذهاب إلى أي مكان مجهول دون معرفة أدق التفاصيل.

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