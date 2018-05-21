ألمانيا في خطر قبل المونديال

مع قرب انطلاق كأس العالم 2018، يتحتم على لاعبي بايرن ميونخ السبعة، المنضمين لصفوف منتخب ألمانيا، التخلص من مشاعر الإحباط سريعا.

وكان بايرن ميونخ، الذي توج بلقب الدوري الألماني، للموسم السادس على التوالي، قد تلقى صدمة بخروجه من نصف نهائي دوري الأبطال، على يد ريال مدريد، قبل الهزيمة على ملعبه أمام شتوتجارت، ضمن منافسات البوندسليجا.

كما خسر أمام آينتراخت فرانكفورت، السبت الماضي، في نهائي كأس ألمانيا، ليصيب الإحباط لاعبي الفريق.

ويُتوقع أن يحصل اللاعبون السبعة، على أيام راحة إضافية، قبل الانضمام إلى المعسكر المقرر في النمسا، اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

ووصف جوشوا كيميتش، ظهير بايرن، كأس العالم بأنها "فرصة جديدة"، لكنه اعترف أيضا: "الآن أنا حقا لا أفكر بشأن المونديال، وإنما أحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أيام لالتقاط الأنفاس".

وقال قلب الدفاع، ماتس هوميلز: "سأصفي ذهني في الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة.. فعندما تكون لاعبا يفكر في العديد من الأشياء بالفريق، تمر بنوع من الإنهاك".

وتحدث توماس مولر أيضا، بشأن خيبة أمل هائلة في نهاية موسم، كان الفريق يأمل خلاله في تكرار الثلاثية، التي سبق أن حققها عام 2013، تحت قيادة يوب هاينكس أيضا.

وقال مولر: "إنها (كأس العالم) لن تشعرك بالارتياح، إن أخفقت في الفوز مرتين بهذا الشكل، واكتفيت بلقب الدوري، الذي كان قد حسم منطقيا في شباط/فبراير".

لكنه أضاف: "الحياة وكرة القدم دائما ما تمنحان فرصا جديدة".

كذلك يُنتظر أن يحصل أنطونيو روديجر، قلب الدفاع، على أيام قليلة إضافية للراحة، قبل الانضمام للمنتخب، علما بأنه يتمتع بمعنويات عالية، بعدما لعب دورا بارزا في فوز تشيلسي على مانشستر يونايتد (1/0)، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيصل لاعب خط الوسط، توني كروس، متأخرا لبدء الاستعدادات للمونديال، حيث يتأهب مع فريقه ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر أمام ليفربول الإنجليزي، السبت المقبل، بالعاصمة الأوكرانية كييف.

ومن لاعبي بايرن ميونخ، المتواجدين في المنتخب الألماني، لا يزال كل من جيروم بواتينج والحارس مانويل نوير، يواصلان التدريبات الفردية الخاصة، من أجل استعادة اللياقة، بعد الغياب لفترة بسبب الإصابة.

ويتوقع سفين أولريتش، الذي تولى حراسة مرمى بايرن، في غياب نوير (32 عاما)، أن الأخير سيكون ضمن القائمة النهائية للمنتخب، في المونديال.

وذلك بعد المشاركة المنتظرة لنوير، في المباراة الودية المقررة أمام منتخب النمسا، في الثاني من حزيران/يونيو.

وقال أولريتش: "رأيت ما يقدمه في التدريبات، إنه رائع.. واضح للجميع أنه عائد، وفي حالة تواجده، سيقدم عروضًا رائعة في كأس العالم، أنا واثق من هذا بنسبة 100%".