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البورصة الأمريكية تفتح مرتفعة مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

الإثنين 21/مايو/2018 - 04:11 م
البورصة الأمريكية تفتح مرتفعة مع انحسار مخاوف الحرب التجارية
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وكالات
 
 فتحت بورصة وول ستريت على ارتفاع بنحو نصف بالمئة يوم الاثنين بعد أن تفادت الولايات المتحدة والصين حربا تجارية وأعلنت شركات أمريكية عن صفقات اندماج بقيمة 27.6 مليار دولار.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 167.97 نقطة، أو ما يعادل 0.68 بالمئة، إلى 24883.06 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 12.98 نقطة، أو ما يعادل 0.48 بالمئة، إلى 2725.95 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 52 نقطة، أو 0.71 بالمئة، مسجلا‭ ‬7406.34 نقطة عند الفتح.
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