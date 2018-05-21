وفاء عامر عن المشهد الإباحي مع محمد رمضان: "وافقت علشان البيوت المفتوحة متتخربش" (فيديو)





قال الإعلامي أحمد عبدون، إن الفنانة وفاء عامر، تواصلت معه بعد حديثه ببرنامجه عن المشهد الإباحي لها بمسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان، وأعربت عن إستياءها مما حدث، مؤكدة أن المشهد الذي جمعها بمحمد رمضان عادي جدًا وفي السياق الدرامي، ربما يكون الحوار جرئ لكن المشهد بأكمله بعيدًا عن الابتذال.وأضاف "عبدون"، خلال تقديمه برنامجه "عم يتساءلون" على فضائية "ltc"، اليوم الإثنين، أن الفنانة وفاء عامر، أبلغته أنها لم تكن مستعدة لتصوير هذا العمل، وأبلغوها أنها لو لم تقوم بتصويره سيتم تأجيله، موضحة أنها وافقت "علشان بيوت مفتوحة متتخربش"، لافتة إلى أن المشهد كان يفترض أنها ترتدي قميص نوم وتظهر في السرير ولكنها رفضت ذلك، ومحمد رمضان هو من تحدث بهذه الألفاظ، معقبة: "أنا ذنبي إيه".وتابع، أنها هددته هو والدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية برفع دعوى قضائية ضدهما، وأنها ستتوجه لأداء عمره وتدعي عليهما.