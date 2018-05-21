تعرفي على فوائد زيت حبة البركة للشعر

إليكِ عزيزتي مجموعة من الفوائد لزيت حبة البركة يجب أن تضعيه على شعركِ، منها ما يلي:-





الحفاظ على صحّة فروة الرّأس: إذ أنّ زيت حبّة البركة مضادٌ للإلتهابات، ومضادٌ والفيروسات، ومسكّنٌ للألم، ومرطّبٌ لفروة الرّأس مما يوازن من إنتاج الدّهون، وعلاجٌ مثالي للأكزيما، والصدفيّة، والقشرة.





إعادة نمو الشّعر: إذ أنّ زيت حبّة البركة يحتوي على مضادات الهستامين، الذي يعالج الثّعلبة، ويمكن الاستفادة منه في إعادة نمو الشّعر أيضاً.





منع تساقط الشّعر: من خلال تغذية بصيلات الشّعر، فإنّ زيت حبّة البركة يحتوي على أكثر من مئة نوعٍ من المغذّيات، مما يجعل البصيلات أكثر صحّة، فيمنع بذلك تساقط الشّعر.





التخلص من الشيب: من خلال منع الخلايا الصّبغية في البصيلات من النّضوب.





ترطيب الشّعر: من خلال تحييد إنتاج الخلايا الدّهنية التي تنتج الدّهون في فروة الرّأس، فيجعل بذلك فروة الرّأس الدّهنيّة عادية وطبيعيّة، وفروة الرّأس الجافة عادية وطبيعيّة، ويغلق التّرطيب في الشّعر، مما يرطّب الشّعر الأجعد كذلك.



