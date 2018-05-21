مختار مختار يكشف أسباب عدم تدريب الأهلي

قال مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، إن اختياره من جانب وزير الشباب والرياضة كأفضل مدير فني في الموسم الماضي، شرف كبير للغاية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كويس ان في ناس شايفانا وتثني على ما نقوم به".

وأكمل:"نجحنا وسط الملايين التي يتم صرفها في الدوري أن نحقق مركز جيد".

وعن عدم قيادته للنادي الأهلي، قال: "الظروف المالية التي يمر بها الأهلي من حالة ازدهار هى التي تدفعه دائما للتعاقد مع مدير فني أجنبي".

وأكمل: "الأهلي يلجأ لأبنائه دائما في حالة وجود أي تعثر مالي، لكن مع انتعاش خزينة النادي يفكر في المدرب الأجنبي".