البورصة السعودية تغلق على تراجع بعد جلستين من الارتفاع

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بنهاية جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بعد ارتفاعه بالجلستين الماضيتين، ليهبط دون مستوى 8000 نقطة.





وهبط "تاسي" بنسبة 0.27% تعادل 21.6 نقطة، إلى مستوى 7996.4 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم، وبالمثل هبط مؤشر السوق الموازي- نمو، بنسبة 0.89% تعادل 27.8 نقطة، إلى مستوى 3083.98 نقطة.





وتراجعت قيمة تداولات السوق الرئيسي إلى 2.5 مليار ريال، خلال الجلسة، لتسجل أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر 2017، مقابل 2.6 مليار ريال بالجلسة الماضية.





وبلغ حجم التداول 105.7 مليون سهم، بنهاية الجلسة، مقارنة مع 117.1 مليون سهمم بالجلسة السابقة.





وخيم التراجع على أداء القطاعات ليهبط 13 قطاعا، تصدرها الإعلام بنسبة 4.27%، مقابل ارتفاع 7 قطاعات تصدرها تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.45%.





وهبط قطاعي البنوك والمواد الأساسية الرئيسيين، بنسبة 0.26%، و0.24%، بينما ارتفاع قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%.





وتصدر سهم أنعام القابضة الأسهم الأكثر انخفاضا خلال الجلسة بنسبة 5.7% إلى سعر 12.8 ريال، بينما تصدر سهم "تكوين" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.5% إلى سعر 10.84 ريال.





وعلى جانب السوق الموازي- نمو، ارتفعت أسعار 3 أسهم، تصدرها باعظيم التجارية بنسبة 2.7% إلى 26 ريال، بينما تراجعت 4 أسهم بصدارة مطابخ ومطاعم ريدان بنسبة 5.3%، وبقيت 3 أسهم دون تغيير.





وبلغت قيمة تداولات "نمو" نحو 1.3 مليون ريال خلال الجلسة مقابل 1.4 مليون ريال تداولات الجلسة السابقة.





وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، جلسة أمس الأحد، أولى تعاملات الأسبوع باللون الأخضر، ليسجل مكاسب هامشية، وسط استمرار تراجع السيولة عند أقل مستوياتها في 3 أشهر، وبالمثل سجل مؤشر السوق الموازي- نمو ارتفاعا ملحوظا بتعاملات اليوم الأحد.





وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.02%، رابحا 1.21 نقطة، ليتواجد بمستوى 8018.06 نقطة.