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أسعار الدواجن اليوم الإثنين 21-5-2018 بمحافظة قنا

الإثنين 21/مايو/2018 - 04:03 م
أسعار الدواجن اليوم الإثنين 21-5-2018 بمحافظة قنا
أسعار الدواجن اليوم
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بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" بمحافظة قنا، أسعار الدواجن، اليوم الإثنين، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت انخفاضًا في الأسعار بأسواق المحافظة، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 24 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 26 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 23 جنيهًا.

وشهدت أسعار اللحوم استقرارًا في سعر الكيلو الواحد، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 135 جنيهًا.
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