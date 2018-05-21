أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 21-5-2018 بمحافظة قنا
الإثنين 21/مايو/2018 - 04:03 م
بسام عبدالحميد
تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، الكاكا 8 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري 12 جنيهًا، التفاح الأمريكي 24 جنيهًا، المانجو من 12 إلى 20 جنيهًا، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري 12 جنيهًا، التفاح الأمريكي 24 جنيهًا، المانجو من 12 إلى 20 جنيهًا، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.