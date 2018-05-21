ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 21-5-2018 بمحافظة قنا

الإثنين 21/مايو/2018 - 04:03 م
أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 21-5-2018 بمحافظة قنا
أسعار الفاكهة اليوم
طباعة
بسام عبدالحميد
 
تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، الكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 12 جنيهًا، التفاح الأمريكي 24 جنيهًا، المانجو من 12 إلى 20 جنيهًا، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 4:30:02 PM