أبرزها "عربات الباعة الجائلين".. أزمات على طاولة "الإدارة المحلية"

أعلنت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عن عقد اجتماع غدًا الثلاثاء، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تبدأها بطلب الإحاطة المقدم من النائبة سماح سعد بشأن عدم استكمال طريق السادات - طملاي محافظة المنوفية.





أما الطلب الثاني من النائبة سماح سعد بشأن انتشار عربات المأكولات الشعبية والباعة الجائلين تحت الطريق الدائري عند نزلة الدائري على طريق الإسكندرية الزراعي مما يؤدى لانتشار القمامة وتلوث البيئة.





وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي المشد، بشأن وضع الأراضي الصحراوية التابعة لأملاك الدولة وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل شاهين بشأن تلوث المياه في قرية صفط منوف بمحافظة المنوفية.





كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة من النائب نبيل شاهين بشأن شكوى الصيادين بتلوث المياه فرع رشيد من إلقاء الصرف الصحي من بعض القرى بمركز منوف في محافظة المنوفية.



