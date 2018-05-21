فحص أكثر من 35967 مواطنا في حملات الكشف عن فيروس سي بالإسكندرية

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، إستمرار المسح الطبى الشامل للامراض الغير معديه "ضغط وسكر" بجانب المسح الشامل لفيروس سى وذلك بالقوافل بمناطق، الحضره الجديده وبجوار كل من وحده العجمى البحرية ومستشفى العامرية ومستشفى صدر المعموره، بالاضافة إلى وجود 4 نقاط تمركز جدد بالمراكز الصحية وهى مركز المندره ومركز سموحه وابيس 8 والمركز الطبى ببرج العرب.



وأعلنت مديرية الئون الصحية بالإسكندرية بقياده الدكتورة عزه الفناجيلى وكيل الوزاره فى بيان صادر اليوم، أنه تم فحص 35967 مواطنا حتى يوم الأحد 20 مايو، منهم 5499 مواطنا من خلال المراكز الثابتة و30468 مواطنا منذ بدء القوافل فى جميع أماكن التمركز.



وقالت الدكتورة عزه الفناجيلى وكيل وزارة التربية والتعليم أن نتائج الحمض النووى الفيروسى، قد أظهرت إصابه 1599 مواطن بالفيروس وقد تم صرف العلاج 577 حاله وتحويل 705 حالة إلى مركز العلاج.



وأضافت أنة تبين وجود 2422 حاله إصابه بالسكر و1409 حالة ضغط عالى فى النقاط الثامنية وتم عمل الإحاله لهم كذلك يعانى 7994 شخصا من السمنه و2216 شخصا من السمنة المفرطة.



وأوضحت الفناجيلي، أن االقوافل الأربعة تعمل من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا يوميا والنقاط الأربعة الثابتة تعمل حتى الثانية ظهرا ولا تتوقف القوافل أيام الجمع والعطلات الرسمية.



