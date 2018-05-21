تركيا احتجزت 587 شخصا خلال أسبوع بسبب روابطهم المزعومة بـ"جولن"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم احتجاز 587 شخصاً خلال الأسبوع الماضى بسبب صلاتهم المزعومة بحركة "فتح الله جولن" الدينية.

وذكرت صحيفة "تركي مينيت" أنّ الشرطة التركية احتجزت 10472 شخصاً بسبب صلاتهم بالحركة المتهمة بمحاولة الانقلاب الفاشل 2016، خلال الـ4 الأشهر الأولى لعام 2018.

ووفقاً لتقرير المفوضية الأوروبية فى 17 أبريل، أنه منذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ 20 يوليو 2016، تمّ التحقيق مع 150 ألف شخصاً، وإلقاء القبض على 78000 شخصاً، وفصل أكثر من 110 آلاف موظف حكومى، ومنع 234،419 من السفر كجزء من التحقيقات فى الحركة منذ الانقلاب الفاشل.