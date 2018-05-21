محافظ بورسعيد يستعرض نتائج حصر مساحة ١٩ ألف فدان بسهل الطينة



وأشاد المحافظ بدور اللجنة التي عملت علي مدار ايام متواصلة من أجل سرعة الانتهاء من أعمال الحصر.



وشدد على أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي بالمنطقة، خاصة وأنه تم منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات، ومنحهم أكثر من مهلة منذ أكثر من عام ونصف، وتشجيع كل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى نباتية بزراعة الأرز مع وضع جدول زمني لتحويل الأراضي لزراعة المحاصيل المختلفة فور انتهاء الدورة الأولى للأرز خاصة، فضلا عن توفير مقنن مائي لذلك الغرض.



وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك نماذج متميزة بمنطقة سهل الطينة يحتذي بها في التحول من الاستزراع السمكي إلي النباتي، مقدما الشكر لمزراعي المنطقة لجعل الأرض خصبة تنتج أفضل المحاصيل الزراعية بأنواعها، ومؤكدا علي تقديم كافة أنواع الدعم للمزارعين الجادين من أجل التوسع في الرقعة الزراعية.

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأثنين، لعرض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لحصر مساحة 19 ألف و337 فدان بمنطقة سهل الطينة، بحضور المهندس كامل ابو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هاني دعبس، رئيس قطاع الموارد المائية والري، وأعضاء اللجنة.وقال المحافظ، خلال الإجتماع، إن المهمة الرئيسية للجنة التي تم تشكيلها تتضمن متابعة التحول من الاستزراع السمكي إلى الاستزراع النباتي، مع العمل على محورين، الأول هو تجفيف الأراضي طبقا للخطة الموضوعة، والثاني هو الحصر الواقعي للتعرف على الموقف الحقيقي لـ 19 ألف فدان، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ إزالة المزارع السمكية المخالفة بالمنطقة والتي تعمل بالمخالفة للقانون وتهدد الثروة المائية.