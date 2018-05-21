هاني مهنى: "الشغل مع أم كلثوم كأنك لاعب في كأس العالم"



وأضاف مهنا، في حواره الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten": "أم كلثوم من الطراز الغريب والفريد ولا يمكن مقارنتها بأي مطربة أخرى، وأنا دخلت التاريخ بشغلي معاها".



وأضاف: "عبد الحليم حافظ كان يحب العازف الشاطر وزي الطفل عنده حب التملك، ولما جالي شغل مع أم كلثوم وأول عمل كان ليلة حب، وأول ما عرف قالي مبروك ياسيدي".



قال الملحن هاني مهنا إن "الشغل مع أم كلثوم كأنك لاعب في كأس العالم".