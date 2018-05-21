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هاني مهنى: "الشغل مع أم كلثوم كأنك لاعب في كأس العالم"

الإثنين 21/مايو/2018 - 02:56 م
هاني مهنى: الشغل مع أم كلثوم كأنك لاعب في كأس العالم
هاني مهنى
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هدى عبدالرازق
 
قال الملحن هاني مهنا إن "الشغل مع أم كلثوم كأنك لاعب في كأس العالم".

وأضاف مهنا، في حواره الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten": "أم كلثوم من الطراز الغريب والفريد ولا يمكن مقارنتها بأي مطربة أخرى، وأنا دخلت التاريخ بشغلي معاها".

وأضاف: "عبد الحليم حافظ كان يحب العازف الشاطر وزي الطفل عنده حب التملك، ولما جالي شغل مع أم كلثوم وأول عمل كان ليلة حب، وأول ما عرف قالي مبروك ياسيدي".
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