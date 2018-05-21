بأمر مرتضى منصور.. صور تذكارية للزمالك مع كأس مصر في الصيام

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تجمع لاعبي الفريق الأول في مقر النادي غداً في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك من أجل التقاط الصور التذكارية مع كأس مصر.





ومن المقرر أن يغيب لاعبو الزمالك الدوليون عن جلسة التصوير المقرر إقامتها عصر غد قبل الإفطار بسبب الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.





وتأتي جلسة التصوير احتفالًا بالفوز بكأس مصر بعد إقصاء الزمالك لسموحة في المباراة النهائية.



