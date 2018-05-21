عمرو الليثي يُشيد بمبادرة سيدة حولت مدخل عمارتها لتجميع الملابس والأدوية لمساعدة المحتاجين

أشاد الإعلامي د.عمرو الليثى، خلال برنامجه "رمضان الخير" المذاع على محطة نجوم fm ، بمبادرة إحدى المستمعين وهى مدام سناء التى قررت أن تفتح مدخل بيتها لتجميع ملابس للمحتاجين.

وأضافت مدام سناء خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أنها بدأت بنفسها ثم عممت الفكرة على جميع الجيران، كل اللي عنده لبس يصلح يقدمه وهي توزعهم، الفكرة كبرت و تطورت من 3 سنين وكل سنة وبتكبر وبقت ملابس وادوية ومستلزمات مدارس وحاجات تانية كتير.