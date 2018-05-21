كاهيل يطالب تحديد مصير كونتي





طالب قائد تشيلسي، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غاري كايهل بإيجاد "حل سريع" لوضع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي اعلنت الصحافة البريطانية رحيله عن الفريق اللندني، وذلك من أجل التحضر للموسم الجديد.

ورداً على سؤال حول الإجراءات الواجب اتخاذها كي يصبح الفريق قادراً على تحقيق قفزة بعد موسم متواضع، طالب كايهل "بوضع حد لحال الشكوك والقيام بشيء ما، مهما يكن نوعه".

وقال كايهل بعد الفوز السبت في نهائي الكأس على مانشستر يونايتد (1-صفر)، "الأمر ليس في أيدينا. افتقدنا أشياء عدة هذا الموسم، لكننا (السبت) قدمنا أداءً جيداً. أما الباقي، أي ما يجري في الكواليس، فليس من اختصاصنا".

وبعد أن أحرز لقب الدوري الممتاز في الموسم الأول تحت إشراف كونتي، أنهى تشيلسي الموسم الثاني في المركز الخامس غير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بسبب الخلاف القائم بين المدرب والمسؤولين حول سياسة الانتقالات في النادي، وبين المدرب واللاعبين أيضاً.

وأضاف كايهل "كل ما أستطيع قوله الآن هو أنها نهاية موسم جيدة. فان بقي المدرب العام المقبل، فيكون قد بقي، وأن لم يبق فيرحل وفي جعبته لقبي الدوري والكأس. أعتقد بأن الجميع في النادي لا يمكن إلا أن يكونوا فخورين بذلك".

وكان كونتي صرح بعد إحراز اللقب "اعتقد بأن النادي يعرفني جيداً بعد موسمين، ويعرف أيضاً ما إذا كان سيستمر بالعمل معي"، مؤكداً أنه يريد المحافظة على طريقته في العمل.