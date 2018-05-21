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مطالبة المساجد في الصين برفع العلم الوطني

الإثنين 21/مايو/2018 - 02:51 م
مطالبة المساجد في الصين برفع العلم الوطني
مسجد في الصين- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
صرحت السلطات الإسلامية في الصين أن جميع المساجد في البلاد يتعين عليها رفع العلم الوطني من أجل "تنمية الروح الوطنية"، في الوقت الذي يعزز فيه الحزب الشيوعي الصيني قبضته على الإسلام.

وأوضحت المنظمة الإسلامية للصين في بيان نشرته السبت على موقعها الإلكتروني أنه يجب رفع الأعلام "بشكل بارز" على أماكن العبادة.

وأضافت المنظمة التي تقع تحت سيطرة الحزب الشيوعي: "هذا الأمر سيعزز الشعور بالانتماء الوطني والمواطنة وسينمي الروح الوطنية".

كما سيتعين على الموظفين بالمساجد دراسة الدستور الصيني الذي تم تعديله في مطلع عام 2-18 والقيم الأساسية للاشتراكية التي يدافع عنها الحزب الشيوعي.

يُذكر أن الإسلام موجود في الصين منذ القرن السابع. وهناك أكثر من 20 مليون مسلم في البلاد من أصل 1,38 مليار نسمة.

المزيد عن: المواطنة المساجد الصين الروح الوطنية الدستور الحزب الشيوعي الانتماء
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