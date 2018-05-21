القبض على "أمبوشي" حرامي بطاريات السيارات بالمعادي

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على عاطل تخصص في سرقة بطاريات السيارات في المعادي.





البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة وبصحبته القوة المرافقة بدائرة القسم تمكن من ضبط المدعو السيد رضا السيد عيد محمد وشهرته "محمود أمبوشي" 33 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المعادي، وله محل إقامة آخر دائرة القسم، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرهم 8576 لسنة 2014م المعادي "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 8724 لسنة 2014م المعادي "سلاح أبيض" والمقضي فيها بالحبس شهر بجلسة 30/7/2017م، وبحوزته بطارية سيارة ماركة كلورايد مجهولة المصدر، ومفك وذرادية.





بمناقشته عن مصدر بطارية السيارة المضبوطة اعترف بسرقتها من داخل السيارة رقم "ج ف ص 847" ماركة لادا بيضاء اللون بأسلوب "فتح الكابود" ملك المدعو مصطفى عبدالحكيم موسى علي، 56 سنة، مدرس ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، باستدعاء المجنى عليه تعرف على البطارية المستولى عليها واتهمه بالسرقة.





بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه حادث سرقة بطارية من داخل السيارة رقم "هـ ر ن 961" ماركة فيات 128 سماوي اللون ملك المدعو عادل عزيز، 56 سنة، بالمعاش ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان.

تم بإرشاده ضبط البطارية المستولي عليها لدي عميله "سيئ النية" المدعو أحمد جابر عبد الملك أحمد، 30 سنة، صاحب مخزن خردة بشارع الرشاح ـ دائرة القسم ومقيم بذات الدائرة، وعثر بحوزة الأخير على 2 بطارية سيارة أخرى جاري الإرشاد عن مالكيهما.





باستدعاء المجني عليه تعرف على البطارية واتهمه بالسرقة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.