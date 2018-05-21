هاني مهنى يروي سبب الصدام بين العندليب ووردة
الإثنين 21/مايو/2018 - 02:54 م
هدى عبدالرازق
روى الملحن هاني مهنا، في حواره الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten": موقفًا صادمًا بين العندليب عبدالحليم حافظ، والمطربة وردة الجزائرية، قائلًا إنّ العندليب كان يغار من وردة لأن بليغ حمدي كان يؤلف لها ألحانًا "عبقرية".
وفي إحدى السهرات قال عبد الحليم لبليغ: "يا بليغ إيطاليا بيعملوا شفط، متخلي مراتك تروح تشفط".
وعندما أخبر بليغ وردة، غضبت، وطلبت من المؤلف سيد مرسي، أغنية، فكتب لها "أولاد الحلال"، وتقول كلمات الأغنية: "معرفناش نفرق مين حبيبنا ومش حبيبنا ناس مبتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين ف بيتنا ويطلعوا يجيبوا ف سيرتنا نعمل ايه نعمل ايه سكتنا حدفتنا على ولاد الحلال".
وقال هاني مهنا: "كانوا بيعتبوا على بعض بشياكة مش شتيمة وقلة أدب".
وفي إحدى السهرات قال عبد الحليم لبليغ: "يا بليغ إيطاليا بيعملوا شفط، متخلي مراتك تروح تشفط".
وعندما أخبر بليغ وردة، غضبت، وطلبت من المؤلف سيد مرسي، أغنية، فكتب لها "أولاد الحلال"، وتقول كلمات الأغنية: "معرفناش نفرق مين حبيبنا ومش حبيبنا ناس مبتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين ف بيتنا ويطلعوا يجيبوا ف سيرتنا نعمل ايه نعمل ايه سكتنا حدفتنا على ولاد الحلال".
وقال هاني مهنا: "كانوا بيعتبوا على بعض بشياكة مش شتيمة وقلة أدب".