هاني مهنى يروي سبب الصدام بين العندليب ووردة



وفي إحدى السهرات قال عبد الحليم لبليغ: "يا بليغ إيطاليا بيعملوا شفط، متخلي مراتك تروح تشفط".



وعندما أخبر بليغ وردة، غضبت، وطلبت من المؤلف سيد مرسي، أغنية، فكتب لها "أولاد الحلال"، وتقول كلمات الأغنية: "معرفناش نفرق مين حبيبنا ومش حبيبنا ناس مبتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين ف بيتنا ويطلعوا يجيبوا ف سيرتنا نعمل ايه نعمل ايه سكتنا حدفتنا على ولاد الحلال".



وقال هاني مهنا: "كانوا بيعتبوا على بعض بشياكة مش شتيمة وقلة أدب".



روى الملحن هاني مهنا، في حواره الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten": موقفًا صادمًا بين العندليب عبدالحليم حافظ، والمطربة وردة الجزائرية، قائلًا إنّ العندليب كان يغار من وردة لأن بليغ حمدي كان يؤلف لها ألحانًا "عبقرية".