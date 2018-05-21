انفجارات ضخمة بالقرب من مجمع إيراني رئيسي قرب حدود إسرائيل (فيديو)

سُمع دوي الانفجارات بالقرب من العاصمة السورية دمشق التي تمتلك منشأة تستخدمها القوات الإيرانية، وفقا لتقارير محلية.





يأتي ذلك بعد أن قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المواقع الأمامية التي تديرها طهران في البلد الذي مزقته الحرب إثر وابل من القصف المدفعي الإيراني.





وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطيارين بتدمير المنشآت الرئيسية التي تحتفظ بها إيران في البلاد.





وكانت قد اندلعت التوترات بين الخصمين التاريخيين، في وقت سابق من هذا الشهر، عندما نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.





لقد جاء قراره ضد عقود من التقاليد الدبلوماسية وتسبب في جدل حول العالم.





وتراجعت العلاقات بين إسرائيل وطهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المثير للجدل.





ويهدف هذا الترتيب الذي وضعه سلف ترامب، باراك أوباما، إلى كبح أي محاولات من قبل الملالي للحصول على أسلحة نووية.





ولكن دونالد كان يعتقد أن الصفقة لم تكن كافية بما يكفي، وفي الواقع شجعت الجمهورية الإسلامية على إنتاج أسلحة قاتلة للحرب.



