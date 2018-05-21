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السيطرة على حريق التهم سيارة ترحيلات بطريق "القاهرة - العاشر من رمضان"

الإثنين 21/مايو/2018 - 02:53 م
السيطرة على حريق التهم سيارة ترحيلات بطريق القاهرة - العاشر من رمضان
صورة أرشيفية
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سمر السيد -إسلام علي
 
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، على حريق التهم سيارة ترحيلات بطريق "القاهرة -العاشر من رمضان"، دون حدوث اصابات بشرية.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من، اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب حريق في سيارة ترحيلات شرطة قادمة من القاهرة، بطريق "القاهرة -العاشر من رمضان". 

وانتقل على الفور قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخمادة، وبالفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.‏
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