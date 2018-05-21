مطرانية سوهاج تنظم لقاء لطلبة الثانوية العامة

نظمت مطرانية سوهاج اليوم لقاء لأبنائها من طلبة وطالبات الصف الثانوية العامة بمناسبة اقتراب امتحانات الثانوية العامة.





بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي أقيم بكنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج، برئاسة الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية وعدد من كهنتها، وشارك فيه حوالي ٦٠٠ من الطلبة إلى جانب بعض أولياء الأمور.