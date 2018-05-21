الليلة.. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ضيف منال السعيد في "نجوم الإدارة" علي "المحور"

تستضيف الإعلامية منال السعيد، في خامس حلقات برنامجها "نجوم الإدارة" علي شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة من عصر اليوم الاثنين ، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

يتحدث "الوكيل" عن تفضيله التجارة عن السياسية رغم انتماؤه إلي أسرة سياسية، ويتناول بداياته كتاجر وصولاً إلي وصفه بـ"شهبندر تجار مصر".

ويكشف "الوكيل" عن أسباب ارتفاع أسعار السلع في مصر، والمسئولين عنها، وأبرز جهود الغرف التجارية لضبط الأسعار وتوفير السلع خلال شهر رمضان، ويقيم "الوكيل"، أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

يذاع البرنامج في الرابعة عصراً كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وتعاد إذاعته في العاشرة مساءً، وفي السابعة صباح اليوم التالي.

ويأتى "نجوم الإدارة" كتجربة ثانية للإعلامية منال السعيد التى قدمت على مدى 30 حلقة فى رمضان الماضى برنامج "مش بالكلام"، الذى استضاف أبرز 30 رجل صناعة وتجارة وزراعة فى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين.