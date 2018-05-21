ضبط متسولين ينتحلان صفة عمال نظافة بالجيزة وإحالتهما للنيابة العامة

ضبطت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، متسولين يرتدون ملابس عمال هيئة النظافة، ويستغلونها في التسول على المواطنين، واستعطافهم للحصول على أموال دون وجه حق، وذلك بمنطقة الطالبية بشارع الملك فيصل، وشارع العريش بحى الهرم.





وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن مثل هذه التصرفات تسيء للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل وسلوك يرفضه العمال مشيرًا إلى أن بعض المواطنين من ضعاف النفوس يقومون بهذه الأعمال دون وعي ومخالفة لتعاليم الدين الذي حثنا على العمل والاجتهاد بشرف للحصول على لقمة العيش الحلال.





وطالب المحافظ، المواطنين بعدم التعامل مع المتسولين نهائيا والتبرع بأموالهم في مصارف الزكاة والصدقات الموثوق فيها.



