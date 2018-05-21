ضبط متسولين ينتحلان صفة عمال نظافة بالجيزة وإحالتهما للنيابة العامة
الإثنين 21/مايو/2018 - 02:49 م
نرمين فتحى
ضبطت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، متسولين يرتدون ملابس عمال هيئة النظافة، ويستغلونها في التسول على المواطنين، واستعطافهم للحصول على أموال دون وجه حق، وذلك بمنطقة الطالبية بشارع الملك فيصل، وشارع العريش بحى الهرم.
وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن مثل هذه التصرفات تسيء للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل وسلوك يرفضه العمال مشيرًا إلى أن بعض المواطنين من ضعاف النفوس يقومون بهذه الأعمال دون وعي ومخالفة لتعاليم الدين الذي حثنا على العمل والاجتهاد بشرف للحصول على لقمة العيش الحلال.
وطالب المحافظ، المواطنين بعدم التعامل مع المتسولين نهائيا والتبرع بأموالهم في مصارف الزكاة والصدقات الموثوق فيها.
وأضاف أنه في أثناء مرور لجان المتابعة الميدانية لتفقد أعمال النظافة وحالة الشوارع، فوجئ بشخصين يرتديان الزي الخاص بعمال نظافة الجيزة، ويتسولان بالشارع، ما أثار حفيظتهم والشك فيهما، فتم استيقافهما وبالسؤال عن هويتهما تبين أنهما ليسا من عمال الهيئة، فتم التنسيق مع قسم شرطة الهرم، وتحرير المحضر رقم 299 لسنة 2018 جنح الهرم بتهمة انتحال شخصية موظف عام، والمحضر رقم 6934 لسنة 2018 جنح الطالبية.
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