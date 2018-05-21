الحكومة اللبنانية تعقد جلستها الأخيرة برئاسة الرئيس ميشال عون





عقدت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، جلستها الأخيرة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أعرب عن شكره لرئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء، على ما تحقق خلال مدة الحكومة، وتمنى أن يمارس الوزراء تصريف الأعمال، كما تمنى على الحرير،ي "إعداد تقرير عن إنجازات الحكومة وعرضه على المواطنين".





وعرض الرئيس لأبرز إنجازات الحكومة في انتظام عمل مؤسسات الدولة الموازنة التعيينات التشكيلات واطلاق التنقيب عن النفط وقانون الانتخاب.





كما اطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على اللقاء مع مدير دائرة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه "نقل دعم فرنسا وأكد أن بلاده لا تتبنى ما صدر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل، واعتبر أن الموقف اللبناني يؤشر إلى أن الموقف اللبناني بدأ يأخذ صدى إيجابيا لناحية نقل النازحين إلى المناطق الآمنة".





الجدير بالذكر أن مدة مجلس الوزراء القانونية تنتهي اليوم الاثنين، وتتابع الحكومة بعدها عملها كحكومة تصريف أعمال لحين الاتفاق على تسميه رئيس لمجلس الوزراء ليصار إلى تشكيل حكومة جديدة.