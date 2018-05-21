تعرف على تفاصيل تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثة والد الإعلامية جيهان منصور

توفى الدكتور إبراهيم منصور، والد الإعلامية جيهان منصور، وعُثر عليها متعفنة داخل شقته بمدينة دسوق، وإنتهى قبل قليل أطباء الطب الشرعي بمحافظة كفر الشيخ، من تشريح جثة.



وقال مصدر، إن الوفاة جاءات طبيعية، حيث أنه كان قد أجرى عملية قلب مفتوح منذ فترة ويعانى من آثار المرض، وأن التشريح جاء للعثور على الجثة متعفنة داخل شقته، حيث يسكن بمفرده.



فيما ذكر مصدر أمني، أن قوات الشرطة برئاسة اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقت بلاغأً من أحد جيران الراحل بوجود رائحة كريهة تنبعث منش قته السكنية، وتم طرق الباب أكثر من مرة لكنه لم يرد، وإنتقل فريق من قوات الشرطة برئاسة العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، الى مكان البلاغ وتم كسر باب الشقة.



وأضاف أنه تم العثور على الجثة فى حالة تعفن ورجح وفاته منذ عدة ايام، عن عمر يناهز 74عامًا، كما تبين أنه كان يعيش بمفرده ويعانى من أمراض شيخوخة، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام، وتحرير محضر حمل رقم 1873 إداري قسم دسوق.



وكانت جيهان، قد اعلنت عن وفاة والدها عبر تدوينة لها على صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك"، قائلة "توفى إلى رحمة الله والدى الدكتور إبراهيم منصور منذ قليل فى مسقط رأسه بمدينة دسوق كفر الشيخ، ادعوا له بالرحمة والمغفرة، لا أراكم الله مصيبة فى عزيز لديكم".







