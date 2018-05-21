تباين أسهم خارج "المقصوره" بختام التعاملات





سجلت أسهم خارج المقصورة أداء متباين في ختام تعاملات اليوم الأثنين، وكانت التداولات على4 ورقات مالية، انخفض منها ورقتان وأرتفعت ورقة وأستقرت الأخرى.





وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 731.6 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 343.6 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 80 عملية.





و تراجع أسهم كلاً من" سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية" بنسبة 0.57% محققاً 34.61 جنيه, تلاه " الخليج للاستثمارات العربية " بنسبة 10% محققاً 0.18 جنيه.





بينما صعد سهم " المشروعات الصناعية والهندسية " بنسبة 3.63% محققاً 11.42 جنيه.





و أستقر سهم كلاً من " القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب "