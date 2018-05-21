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عمرو الليثي يطلق مبادرة "ود جارك" ببرنامج "رمضان الخير" على نجوم اف ام

الإثنين 21/مايو/2018 - 02:49 م
عمرو الليثي يطلق مبادرة ود جارك ببرنامج رمضان الخير على نجوم اف ام
عمرو الليثي
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أحمد رمضان متولي
 

قال الإعلامي د. عمرو الليثى، فى مقدمة حلقة اليوم من برنامج "رمضان الخير" بإذاعة نجوم اف ام، إن شهر رمضان شهر المودة والرحمة والتسامح، وهذه فرصة ممتازة لنبذ خلافتنا وان نُكثر من عمل الخير، ونُعلم ابناءنا علي قيمة الخير والتسامح والعفو.

 

وأضاف "الليثى" اننا فى هذا الزمان وللأسف معظمنا لا يعرف شئ عن جاره، رغم انه بيفصل بينك وبينه حائط متعرفش ان كان محتاج او مريض او  مكروب، مع ان النبي وصانا علي سابع جار.

 

وأعلن "الليثى" فى ختام مقدمته إطلاق مبادرة "ود جارك " حتى يكون هناك مودة ورحمة بين الجميع، وياريت كل منا يقوم بزيارة جاره والاطمئنان عليه ولا سيما لو كان مريض، وزيارة المريض صدقة وان نقوم بدعوته الى الإفطار ولاننسى أبناء الجيران من الأيتام.

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