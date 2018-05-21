وزارة الرياضة تدعم الاتحاد المصري للمكفوفين بـ500 ألف جنيه
الإثنين 21/مايو/2018 - 02:44 م
نرمين فتحى
وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على دعم الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين بمبلغ 500 ألف جنيه وذلك مساهمة من الوزارة فى دعم مشاركة البعثة المصرية فى منافسات بطولة العالم للمكفوفين والتى ستقام بدولة السويد خلال الفترة من 30 مايو حتى 9 يونيو 2018.
وتتكون البعثة المصرية المشاركة فى منافسات البطولة من 10 افراد منهم 6 لاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفنى والإدارى والطبى
يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بدعم كافة الهيئات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة فى إطار إعلان عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة ، فضلاً عن حرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية واللجنة البارالمبية من أجل النهوض بالرياضة المصرية من وخاصة فى مجال المشاركة فى البطولات القارية والعالمية.