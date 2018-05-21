الشناوي: كنت واثقا من العودة للأهلي





أبدى محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ثقته في قدرته على حراسة مرمى منتخب مصر في كأس العالم 2018.





وقال الشناوي في تصريحات إذاعية لبرنامج حلم البطولة والذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير علي drn: "من اليوم الأول بعد رحيلي من الأهلي كنت على يقين أنني سأعود للقلعة الحمراء مرة أخرى رغم طول فترة تواجدي ببتروجت".





وأضاف الشناوي: "واثق أنني سأحرس مرمى مصر في كأس العالم بالرغم من المنافسة القوية بيني وبين زملائي شريف إكرامي وعصام الحضري ومحمد عواد."





وتابع الشناوي: "رغم قوة أوروجواي في مجموعتنا بالمونديال مع روسيا والسعودية فإننا سنتأهل ولن يصل لويس سواريز وكافاني إلى شباكي".





وأشار إلى أن الأهلي سيعود في دوري أبطال إفريقيا ويتأهل رغم التعادل مع الترجي التونسي والخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي في أول مباراتين.







