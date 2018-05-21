العراق.. "تحالف الفتح" ينفي التوصل لائتلاف حكومي رباعي

استبعد مصدر سياسي في تحالف "الفتح" العراقي أن يتم الإعلان في غضون 72 ساعة عن ائتلاف حكومي جديد يضم أربعة تحالفات سياسية، بما فيها "سائرون" الفائز في الانتخابات.

ونقل موقع "السومرية نيوز" فجر اليوم عن المصدر قوله: "ما نقل عن وجود تحالف يضم أربعة ائتلافات وهي "سائرون" و"الفتح" و"الحكمة" و"النصر"، وسيعلن خلال 72 ساعة، عار عن الصحة".

وشدد المصدر على موافقة الجميع على "عدم تهميش أي طرف بعيدا عن الطائفية والمحاصصة"، مضيفا أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحالف، والمباحثات مستمرة بهذا الشأن لكن دون التوصل إلى أي اتفاق لحد الآن.

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على تصريح المتحدث باسم "الحكمة" محمد جميل المياحي أمس بأن الساعات الـ72 المقبلة ستشهد تحالفا بين القوى الأربع.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق السبت فوز "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي المعارض مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على 54 مقعدا، فيما حصد "الفتح" بزعامة هادي العامري 47 مقعدا وحل ثانيا، بينما كان المركز الثالث من نصيب ائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، وأما تيار "الحكمة" فاحتل المرتبة الـ7 بـ20 مقعدا.

وعلى الرغم من فوز "سائرون" في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، الذي يضم 329 نائبا، إلا أن الصدر، لا يستطيع تولي رئاسة الوزراء، لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يمنحه وضعا قويا في مفاوضات اختيار رئيس الحكومة المستقبلية، ويرجح مراقبون أن يلعب دورا رئيسيا في تشكيل مجلس الوزراء الجديد.