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مصدر طبي: حالة محمود عباس تتحسن ويمكنه مغادرة المستشفى

الإثنين 21/مايو/2018 - 02:48 م
مصدر طبي: حالة محمود عباس تتحسن ويمكنه مغادرة المستشفى
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هديل هاشم
 
ذكرت صحيفة "أرتز شيفا" الإسرائيلية نقلا عن مصدر طبي أن حالة الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" تحسن، ويمكنه مغادرة المستشفى صباح غد الثلاثاء.

ونقل عباس (83 عاما) الى المستشفى الاستشاري العربي قرب رام الله يوم الأحد بعد تعقيدات عقب عملية في الأذن.

وقال مسؤول كبير طلب عدم نشر اسمه إنه مستيقظا وحالته تتحسن، وأكد مصدر طبي أن عباس يتحسن.

واضاف المسؤول انه من المتوقع أن يغادر عباس المستشفى يوم الثلاثاء ويمكنه العودة مباشرة إلى عمله.
المزيد عن: محمود عباس فلسطين صحة أبومازن حالة صحية الرئيس الفلسطيني
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