هذا هو أسعار "تويوتا كورولا" بعد الزيادة الآخيرة

كشفت شركة "تويوتا موتور إيجيبت" عن ارتفاع أسعار "كورولا" بواقع 2000 جنيه، ووصل سعر الفئة الأولى 317.000 جنيه بدلًا من 315.000، وبلغ سعر الفئة الثانية المزودة بزجاج مظلل 357.000 جنيه بدلًا من 355.000 جنيه.





أما الفئة F/O الثالثة ارتفع سعرها إلى 416.000 جنيه، وارتفع سعر فئة H/L الأعلى من السيارة ليصل إلى 467.000 جنيه مقابل 465.000 في أبريل الماضي.





يأتي ذلك في الوقت الذي ثبتت فيه الشركة أسعار تويوتا CH-R الكروس أوفر عند 491.000 جنيه للفئة الأولى و551.000 جنيه للفئة الثانية و587.000 جنيه للفئة الثالثة والأعلى من السيارة.





كما لم تتحرك أسعار تويوتا ياريس حيث تباع الفئة السيدان بـ355.000 جنيه، والفئة الهاتشباك FO بـ230.000 في حين استقر سعر الفئة الهاتشباك الكاملة 318.000 جنيه.





فيما تحتل تويوتا اليابانية المركز الرابع بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب في 2018، وذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".