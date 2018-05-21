اعترف نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأنه سيكون سعيداً إذا انتقل مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، للبرسا الموسم المقبل، واصفاً إياه بـ"أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي".



وقال ميسي، في تصريحات صحافية عقب مباراة فريقه أمام ريال سوسييداد في آخر جولات الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي توج به برشلونة قبل أسابيع: "يعجبني غريزمان، هو أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، يتم الحديث عنه كثيراً ولا أعلم إذا كان سيأتي أم لا، لكننا يسرنا أن يأتي افضل اللاعبين وغريزمان واحد منهم".



وعن الموسم، الذي قدمه برشلونة وتوج فيه بثنائية الدوري وكأس الملك، قال ميسي إنه كان "جيداً للغاية"، باستثناء التعثر أمام روما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة.



وقال: "كان موسماً جيداً للغاية. عدنا للفوز بالليغا وكأس الملك وهذا ما كنا نريده. لكن تظل شوكة التشامبيونز والطريقة التي ودعنا بها البطولة".