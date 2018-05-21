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صعوبة امتحان الرياضيات لطلاب الدبلومات الفنية بالقليوبية

الإثنين 21/مايو/2018 - 02:44 م
صعوبة امتحان الرياضيات لطلاب الدبلومات الفنية بالقليوبية
وكيل تعليم القليوبية
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محمد نبيل
 
سادت حالة من الغضب بين طلاب الدبلومات الفنية بسبب صعوبة إمتحان مادة الرياضيات.

فيما أبدى طلاب قسم الكهرباء عن سعادتهم لسهولة إمتحان مادة تطبيقات تكنولوجية.

ومن جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، انه لم يرد الي غرفة العمليات اي شكاوي حتي الان من صعوبة الامتحان او مشاكل في اللجان.

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