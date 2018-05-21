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السيناريست محمد ناير ينضم لنجوم وكالة C.A.T (صور)

الإثنين 21/مايو/2018 - 02:42 م
السيناريست محمد ناير ينضم لنجوم وكالة C.A.T (صور)
السيناريست محمد ناير
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أحمد رمضان متولي
 

وقع السيناريست محمد ناير، عقد الانضمام لنجوم C.A.T -أول وكالة عربية لإدارة أعمال النجوم - اليوم الاثنين، مع المهندس عمرو قورة، الرئيس التنفيذي للوكالة.

 

كان قد تم  أمس الأحد الإعلان عن قيام "ناير" بكتابة سيناريو أول فيلم سعودي، عن رواية "حوجن" التي حققت نجاحًا كبيرًا في السعودية، وسيخرجه ماجد الأنصاري، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في أواخر العام الحالي، بمشاركة مواهب سعودية جاري اختيارها حاليًا، هذا بالإضافة لأكثر من مسلسل يتم إعدادهم للمنطقة العربية.

 

محمد ناير مؤلف مصري، له العديد من الأعمال الناجحة، أبرزها "المواطن إكس"، و"فيرتيجو" و"القيصر"، و"إذاعة حب"، و"سر علني".

 

يذكر أن وكالة C.A.T تضم العديد من النجوم المصريين والعرب.

السيناريست محمد ناير ينضم لنجوم وكالة C.A.T (صور)
السيناريست محمد ناير ينضم لنجوم وكالة C.A.T (صور)
السيناريست محمد ناير ينضم لنجوم وكالة C.A.T (صور)
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