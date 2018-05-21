العثور على طفل في دورة مياه مستشفى بدمياط

عثر أهالي مركز كفر سعد بدمياط، على طفل رضيع داخل دورة مياه مستشفى بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر سعد، بعد سماع صراخه.



تجمهر الأهالي وقاموا بإخراج الطفل، وإخطار شرطة النجدة، وتم إخطار قوات الإسعاف لنقل الطفل إلى إحدى دور رعاية الأيتام، وإخطار قسم شرطة كفر سعد بدمياط، لتحرير محضر شرطي بالواقعة وأخذ أقوال الشهود لكشف ملابسات الواقعة والتحري عنها.