أيوب: رحيل جهاز الأهلي "طبيعي".. والإدارة لا تتربص بـ"البدري"

نفى أحمد أيوب المدرب العام السابق بالنادي الأهلي وجود تربص من إدارة القلعة الحمراء ضد الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، مشيراً إلى أن الرحيل أمر طبيعي بعد نهاية الموسم.

وقال أيوب عبر برنامج "الكرة في ملعبك": "الأهلي مع البدري حقق العديد من البطولات والأرقام القياسية في الموسمين الماضيين وبقاء الجهاز أو رحيله أمر يخص الإدارة وعلاقتنا بالأهلي لن تنقطع بعد رحيل الجهاز الفني".

وتابع: "البدري صاحب فضل على أحمد أيوب من خلال منحي الفرصة في العمل بالنادي الأهلي وأتمني أن يستمر التعاون بينا في الفترة القادمة".