ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أيوب: رحيل جهاز الأهلي "طبيعي".. والإدارة لا تتربص بـ"البدري"

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:21 م
أيوب: رحيل جهاز الأهلي طبيعي.. والإدارة لا تتربص بـالبدري
جهاز الأهلي
طباعة
عمرو مصطفى
 

نفى أحمد أيوب المدرب العام السابق بالنادي الأهلي وجود تربص من إدارة القلعة الحمراء ضد الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، مشيراً إلى أن الرحيل أمر طبيعي بعد نهاية الموسم.

 

وقال أيوب عبر برنامج "الكرة في ملعبك": "الأهلي مع البدري حقق العديد من البطولات والأرقام القياسية في الموسمين الماضيين وبقاء الجهاز أو رحيله أمر يخص الإدارة وعلاقتنا بالأهلي لن تنقطع بعد رحيل الجهاز الفني".

 

وتابع: "البدري صاحب فضل على أحمد أيوب من خلال منحي الفرصة في العمل بالنادي الأهلي وأتمني أن يستمر التعاون بينا في الفترة القادمة".

المزيد عن: حسام البدري الاهلي اخبار الرياضة اليوم اخبار الاهلي اليوم احمد ايوب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 1:20:11 PM