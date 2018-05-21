أفضل 5 فيتامينات للوقاية من قرحة المعدة

أخذ الفيتامينات قد يكون مفيد جدا لأولئك الذين يعانون من التهاب المعدة، ومن أفضل انواع الفيتامينات التي تخفف من التهاب المعدة ما يلي:-





1. فيتامين ج

هذا الفيتامين يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والحديد في الجسم، كما يساعد على تفاقم عملية الهضم ويمكن أن يقلل من التهيج في البطانة الداخلية للمعدة، كما أنه يساعد على سرعة الشفاء و يعزز الجهاز المناعي، ويكمن تواجده في "البرتقال والجوافة والفلفل الأخضر والبقدونس والبروكولي والبابايا.





2. فيتامين أ

فيتامين (أ) ضروري للعديد من العمليات الداخلية، فهو يساعد في تعزيز الرؤية ويعزز وظائف جهاز المناعة، وبيكمن تواجده في البطاطا الحلوة والجزر والحليب والفلفل الحلو واللفت والخس والمشمش.





3. فيتامين ب 6

يساعد في السيطرة على مستويات الهموسيستين ويحسن أداء الجهاز الهضمي، المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين (ب 6) هي الأفوكادو واللحوم والمكسرات والدواجن والحبوب الكاملة والموز والبقوليات.





4. فيتامين ب 12

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة إلى تناول جرعات عالية من فيتامين (ب 12) للحصول على امتصاص جيد، والأطعمة الغنية بفيتامين (ب 12) هي المحار والكبد وسرطان البحر ولحم البقر والجبن والأسماك.





5. فيتامين هـ

فيتامين (هـ) يهدئ المعدة ويساعد على التئام بطانة المعدة . عن طريق تناول فيتامين (هـ) كجزء من النظام الغذائي، يمكن للمرء أن يقلل من التهاب وعلاج التهاب المعدة، والأطعمة الغنية بفيتامين (هـ) هي اللوز والصنوبر وبذور دوار الشمس والريحان والمشمش والفول السوداني.