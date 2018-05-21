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فانوس رمضان "الأطول" ينتظر موسوعة جينيس

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:22 م
فانوس رمضان الأطول ينتظر موسوعة جينيس
فانوس رمضان
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خاطر عبادة
 

ينتظر أطول فانوس رمضان بشارع سينما ليلى، فى حى باكوس بالإسكندرية، اعتراف موسوعة جينيس، والذى يبلغ ارتفاعه 50 متراً أو 15 طابقاً، ومعلقاً بين مبنيين عاليين.


وأصبح فانوساً معلماً بالمنطقة ونقطة حيوية للمشاة والتقاط الصور بجانبه، ويسعى بعض المتحمّسين لإدراجه فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.


ويرجع الفضل فى ذلك إلى "أحمد الحاجو"، الذى صرّح لموقع قناة "العربية" السعودية، بأنّ الفكرة كانت تدور فى ذهنه منذ سنوان بهدف إدخال الفرحة على قلوب سكان المنطقة والأطفال فى الشهر المبارك.


وأضاف أنّه أعدّ الفانوس العام الماضى، وزوّده بـ100 مصباح كهربائى، حيث يمدّه بالكهرباء من منزله الخاص، مستخدماً الحديد والأسلاك لنصب الفانوس بين المبنى الذى يقيم به والمبنى المقابل.


كما زوّده بمكبرات صوت لتشغيل آيات قرانية بين صلاة العصر حتى نهاية صلاة التراويح، وكذلك أغانى رمضان، وبثّ ابتهالات دينية وقت السحور.

 

المزيد عن: مصر فانوس رمضان جينيس الإسكندرية اخبار
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