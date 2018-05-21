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سفيرنا بالجزائر: مصر قدمت دعما كبيرا لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية في ليبيا

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:23 م
سفيرنا بالجزائر: مصر قدمت دعما كبيرا لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية في ليبيا
السفير عمر أبو عيش
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ندى محمد
 
قال السفير عمر أبو عيش، سفير مصر لدى الجزائر، إن الموضوعات المطروحة على طاولة اجتماع دول الجوار العربي لليبيا هي بحث كافة الاوضاع السياسية والامنية فيعلى الاراضي الليبية، مشيرا إلى أن مصر قدمت دعما كبيرا لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية في ليبيا. 

وأضاف أبو عيش في مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أن الجزائر وتونس تعملان ايضا على التوصل لحل سياسي يعود بالنفع على الأوضاع في ليبيا، موضحا أنهما دولتي جوار من الغرب ولهما تواصل مع بعض القبائل في هذه المنطقة بما قد يساعد في التفاهمات ودعم الجهود الامنية والحكومة الليبية بما يحل الأزمة في النهاية.
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