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12 لاعبا في قائمة منتخب السلة المسافرة للبحرين

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:21 م
12 لاعبا في قائمة منتخب السلة المسافرة للبحرين
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دينا نبيل
 

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، عن قوام بعثة منتخب مصر القومي للرجال، المشاركة في بطولة البحرين الدولية الأولى التي ستقام خلال الفترة من 23 وحتى 28 من مايو الجاري.

ويترأس البعثة حسين البشبيشي عضو مجلس إدارة اتحاد السلة .

فيما تضم قائمة منتخب السلة 12 لاعبًا وهم : رامي جنيدي - هيثم كمال - أيمن شوكت - عمر طارق - محمد أبو النصر - أحمد عادل - عبدالفضيل عبدالجواد - إسلام سالم - عمر الشيخ - يوسف شوشة - إبراهيم الجمال - أحمد سامي

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