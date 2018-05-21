فصل التيار الكهربائي عن منطقة الصوب بالغردقة لصيانة المحولات
الإثنين 21/مايو/2018 - 01:21 م
محمد طه
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الاحمر بانه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الصوب الزراعية ومستشفي رويال والمنطقة المحيطة بها بمدينة الغردقة.
وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2252018 من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2252018 من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.