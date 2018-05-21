سر تأخر افتتاح معرض صنع في سوريا





كشفت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي بنغازي فوزية الفرجاني، عن سبب تأخر افتتاح معرض صنع بسوريا.





وبينت الفرجاني، أن السبب يعود للإجراءات المُتبعة بالميناء، مبينة أنه سيتم وصول البضائع السورية في الساعات القريبة القادمة ليتم الافتتاح.





وتعهدت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي بنغازي، بنجاح المعرض الأول الذي يتزامن مع الشهر الفضيل، وذلك بهدف تخفيف العبء على كاهل المواطن الليبي الذي يثق في المنتج السوري ،لافتة أن الأسعار ستكون في متناول الجميع بجودة جيدة.





وكشفت الفرجاني، أن مجلس أصحاب الأعمال يعتزم إنشاء العديد من المعارض الاقتصادية التي تُهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وذلك عبر التعاقد وجلب المصانع والشركات الكبرى لليبيا.



