ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أفشل صفقة شتوية في الأهلي

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:18 م
أفشل صفقة شتوية في الأهلي
الأهلي
طباعة
الفجر الرياضي
 
فشلت صفقات الأهلي الشتوية في نيل فرصة حقيقية لتقديم أوراق اعتمادها خلال الموسم المنقضي بعد التعاقد معها في يناير الماضي لتدعيم صفوف القلعة الحمراء.

محمد فخري: لم يشارك في أي مباراة بعد التعاقد معه من غزل المحلة

علي لطفي: شارك في مباراتين فقط بمعدل 180 دقيقة قادمًا من إنبي

محمد شريف: شارك في 3 مباريات مع الأهلي بعد التعاقد معه من دجلة

حسام غالي: شارك في 5 مباريات بعد العودة من التعاون السعودي

صلاح محسن: شارك في 11 مباراة بعد ضمه من إنبي



المزيد عن: محمود الجزار محمد فخري صلاح محسن الاهلي اخبار الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 1:20:01 PM