أفشل صفقة شتوية في الأهلي
الإثنين 21/مايو/2018 - 01:18 م
الفجر الرياضي
فشلت صفقات الأهلي الشتوية في نيل فرصة حقيقية لتقديم أوراق اعتمادها خلال الموسم المنقضي بعد التعاقد معها في يناير الماضي لتدعيم صفوف القلعة الحمراء.
محمد فخري: لم يشارك في أي مباراة بعد التعاقد معه من غزل المحلة
علي لطفي: شارك في مباراتين فقط بمعدل 180 دقيقة قادمًا من إنبي
محمد شريف: شارك في 3 مباريات مع الأهلي بعد التعاقد معه من دجلة
حسام غالي: شارك في 5 مباريات بعد العودة من التعاون السعودي
صلاح محسن: شارك في 11 مباراة بعد ضمه من إنبي
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