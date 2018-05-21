أفشل صفقة شتوية في الأهلي

فشلت صفقات الأهلي الشتوية في نيل فرصة حقيقية لتقديم أوراق اعتمادها خلال الموسم المنقضي بعد التعاقد معها في يناير الماضي لتدعيم صفوف القلعة الحمراء.





محمد فخري: لم يشارك في أي مباراة بعد التعاقد معه من غزل المحلة





علي لطفي: شارك في مباراتين فقط بمعدل 180 دقيقة قادمًا من إنبي





محمد شريف: شارك في 3 مباريات مع الأهلي بعد التعاقد معه من دجلة





حسام غالي: شارك في 5 مباريات بعد العودة من التعاون السعودي





صلاح محسن: شارك في 11 مباراة بعد ضمه من إنبي











